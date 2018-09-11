На Крымском титане произошла техногенная катастрофа, которую оккупанты хотели скрыть - МинВОТ

Факты свидетельствуют о том, что это была техногенная катастрофа

Химические выбросы на предприятии Крымский титан около оккупированного Армянска в аннексированном Крыму произошли по причине техногенной катастрофы, которую оккупанты всячески пытались скрыть, заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи в эфире Свободы слова на ICTV.

"Факты свидетельствуют о том, что это была техногенная катастрофа. Каковы причины возникновения ее на производстве, - это может быть комплекс причин: от нарушения технологической карты, заканчивая нарушением правил использования грязных вещей и так далее", – сказал он.

Куркчи отметил неоднократные попытки оккупантов скрыть и замолчать катастрофу.

"Имея надежду на то, что это был одноразовый выброс, оккупанты попытались замолчать эти события. Но факты говорят о том, что это была протянута во времени техногенная катастрофа", – резюмировал Куркчи.

Куркчи добавил, что окончательно все встанет на свои места, когда компетентные органы получат из Николаевского института земли результатов анализа первых заборов поверхности земли, которые были взяты две недели назад.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержания кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года. В связи с этим сообщалось, что завод Крымский титан приостановил свою работу. Из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

В то же время, по данным украинского правительства, причиной негативного влияния завода Крымский титан на окружающую среду и здоровье людей сейчас является не кислотный накопитель отходов предприятия, а выбросы в атмосферу, которые осуществляет завод.

По словам главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан могут быть вызваны или человеческим фактором и корпоративным конфликтом на предприятии, или же солеными подземными водами, которые используются для производственных нужд завода при дефиците пресной воды.

Президент Украины Петр Порошенко завил, что экологическая катастрофа в оккупированном Армянске произошла вследствие тренировок российских военных.