На Крымском мосту вспыхнул пожар. РосСМИ пишут, что горит «цистерна с топливом» 8 октября, 07:02 На одном из участков Крымского моста вспыхнул пожар (Фото:Украинская правда)

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что на одном из участков Крымского моста, соединяющего Россию и оккупированный полуостров, горит «цистерна с топливом».

Пропагандисты из РИА Новости со ссылкой на оккупационные «власти» Крыма пишут, что «судоходные арки не повреждены». В дорожном управлении Тамань заявили ресурсу, что движение по мосту приостановлено.

Видео дня

Факт сильного пожара Украинской правде подтвердили очевидцы в Керчи. Издание опубликовало фото, на которых видно сильное возгорание и столб дыма. В соцсетях публикуют видео.



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