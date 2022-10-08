На Крымском мосту вспыхнул пожар. РосСМИ пишут, что горит «цистерна с топливом»

8 октября, 07:02
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На одном из участков Крымского моста вспыхнул пожар (Фото:Украинская правда)

На одном из участков Крымского моста вспыхнул пожар (Фото:Украинская правда)

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что на одном из участков Крымского моста, соединяющего Россию и оккупированный полуостров, горит «цистерна с топливом».

Пропагандисты из РИА Новости со ссылкой на оккупационные «власти» Крыма пишут, что «судоходные арки не повреждены». В дорожном управлении Тамань заявили ресурсу, что движение по мосту приостановлено.

Видео дня

Факт сильного пожара Украинской правде подтвердили очевидцы в Керчи. Издание опубликовало фото, на которых видно сильное возгорание и столб дыма. В соцсетях публикуют видео.

Новость дополняется…

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Оккупация Крыма Пожежа Крымский мост

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