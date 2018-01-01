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На КПВВ Майорск вынуждены ночевать более 90 человек из-за провокации боевиков "ДНР"

Сегодня, 22:50
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Около 90 человек не могут попасть на подконтрольную Украине территорию

Фото: Александр Куц via Facebook

В четверг, 6 декабря, из-за провокации представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" пассажиры более 20 гражданских автомобилей вынуждены ночевать на КПВВ Майорск в Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куц.

По его словам, боевики за 10 минут до закрытия украинского КПВВ пропустили последнюю группу из 20 автомобилей, которые направлялись из оккупированной Горловки на подконтрольную Украине территорию. В результате люди застряли в "серой зоне" между блокпостами ВСУ и "ДНР".

Глава гуманитарной миссии Пролиска Евгений Каплин сообщил, что в поле "на холоде, под стрельбой" находятся 20 автомобилей, около 90 человек, в том числе дети.

"Люди прибыли туда уже тогда, когда осуществить пропускные операции украинские пограничники были не в состоянии - электронные базы уже не работали. Граждане не могли пересечь украинский КПВВ и в большинстве своем не хотели возвращаться назад, так как боялись, что завтра им придется снова стоять в очереди и проходить полную процедуру "оформления", - пояснил Куц.

Уменьшилось время работы всех КПВВ на линии разграничения - ГНСУ

В связи с тем, что территорию между блокпостами ночью могут обстреливать со стороны позиций оккупантов, командование Объединенных сил позволило людям остаться на ночлег в пунктах обогрева ГСЧС на территории КПВВ.

Председатель Донецкой ОГА назвал действия боевиков "позорной спланированной провокацией" с целью подорвать доверие жителей оккупированных территорий к действующей украинской власти. По его словам, вернувшихся на оккупированную территорию встретили пропагандисты, которые "будут рассказывать в своих "репортажах" о "закрытых пунктах и зверствах укропов".

Теги:   КПВВ Майорск Донецкая область ДНР

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