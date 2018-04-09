На книжном салоне в Париже Россию окунули лицом в лужицу – Курков

В отличие от России, Украина лишь сейчас осознает важность культурной дипломатии, считает Курков

Дипломатический скандал с международной изоляцией России из-за подозрений в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери достиг и мира литературы. Об этом в интервью журналу Новое Время рассказал украинский писатель Андрей Курков, чьи книги переведены на 36 языков мира.

Курков поделился впечатлениями об инциденте на недавнем Парижском книжном салоне, состоявшемся 16-19 марта, где Россия была почетным гостем, однако президент Франции Эммануэль Макрон обошел стенд россиян стороной в знак солидарности с британскими коллегами после покушения на Скрипаля.

"Это впервые в истории салона. Это все отметили. Россия очень обижена. Вышел у них праздник наоборот. Потому что страна, которая хочет быть почетным гостем, платит за это большие деньги. Легко речь может идти об € 1 млн, - говорит Курков. - Таким образом, у них взяли деньги и при этом окунули лицом в лужицу. Так что у всех осталось послевкусие лужи вместо послевкусия французского сыра или вина".

В то же время, подчеркивает Курков, в Москве прекрасно понимают значимость культурной дипломатии, тогда как официальный Киев лишь сейчас приходит к такому осознанию. По словам писателя, нынешней весной Украина впервые за долгие годы представила полноценный стенд на книжном салоне в Париже.

"Россия все эти 25 лет компенсировала свой негативный политический имидж позитивным культурным имиджем, тратила огромные деньги на всякие культурные мероприятия — то, чего не делала Украина. И вот только последние пару лет это было осознано украинским МИДом, и приняты правильные решения", - отмечает Курков.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №13 от 5 апреля 2018 года.