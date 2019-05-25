На Книжном Арсенале в Киеве известные деятели зачитывали письма украинских политзаключенных в РФ Вчера, 17:00 263 Цей матеріал також доступний українською anezka. travnitsa / Instagram К перфомансу присоединился певец Святослав Вакарчук anezka. travnitsa / Instagram

В Киеве на книжном Арсенале проходит мероприятие Письма из неволи, где читались письма украинских политзаключенных.

Об этом сообщает Укринформ.

«Эти люди заслуживают того, чтобы мы о них помнили. Тем более, что практика похищения и осуждения продолжаются. В марте этого года во время „зачистки“ одновременно арестовали 24 активиста Крымской солидарности — это люди, которые ходили на оккупированном полуострове на суды, которые помогали родным, которые остались без кормильца, писали о политических преследованиях», — отметили организаторы со сцены перед началом мероприятия.



К перфомансу рисоединились певец Святослав Вакарчук, журналист Андрей Куликов, актриса Римма Зюбина, певица Саша Кольцова и другие.