Оккупанты опасаются подтягивать новую технику на Кинбурнскую косу — ОК Юг
Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)
Российские оккупационные войска опасаются подтягивать новую технику на Кинбурнскую косу из-за огневого контроля ВСУ над ее территорией.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, в связи с уменьшением активности оккупантов уменьшилось количество обстрелов.
«Россияне сейчас переформатируют свои подразделения поближе к материковой части Украины и пытаются там восстановить личный состав, который согласится выезжать на позиции, с которых больше никто не возвращается», — отметила Гуменюк.
Она уточнила, что Вооруженные силы пока не вернулись непосредственно на Кинбурнскую косу, но держат ситуацию под своим контролем.
Гуменюк ранее сообщала о снижении активности российских оккупационных войск на юге.
Это происходит из-за работы подразделений Сил безопасности и обороны по зачистке 20−30-километровой полосы на левом берегу Днепра, отмечала она.