Оккупанты опасаются подтягивать новую технику на Кинбурнскую косу — ОК Юг 30 марта, 11:26 Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

Российские оккупационные войска опасаются подтягивать новую технику на Кинбурнскую косу из-за огневого контроля ВСУ над ее территорией.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, в связи с уменьшением активности оккупантов уменьшилось количество обстрелов.

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«Россияне сейчас переформатируют свои подразделения поближе к материковой части Украины и пытаются там восстановить личный состав, который согласится выезжать на позиции, с которых больше никто не возвращается», — отметила Гуменюк.

Она уточнила, что Вооруженные силы пока не вернулись непосредственно на Кинбурнскую косу, но держат ситуацию под своим контролем.

Гуменюк ранее сообщала о снижении активности российских оккупационных войск на юге.

Это происходит из-за работы подразделений Сил безопасности и обороны по зачистке 20−30-километровой полосы на левом берегу Днепра, отмечала она.

