На Кинбурнской косе ВСУ уничтожили военную технику оккупантов — ОК Юг 3 марта, 11:37 Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

Силы обороны Украины продолжают накрывать вражеские позиции на Кинбурнской косе. За сутки было уничтожено три единицы военной техники оккупантов.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военные продолжают работать по Кинбурнской косе «достаточно тщательно и достаточно результативно».

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«Нами снова было уничтожено три единицы боевой техники, с помощью которой враг наносил удары оттуда. Именно поэтому россияне пытаются отжиматься все глубже и глубже к Херсонскому уровню косы, то есть к непосредственному каналу связи с сушей, а оттуда им уже неудобно наносить удары, ведь не хватает дальнобойности того оружия, которое у них есть», — сказала Гуменюк.

Пока войска РФ могут обстреливать украинские территории с Кинбурнской косы. Так, утром в пятницу, 3 марта, оккупанты с этого направления обстреляли район Очакова.

