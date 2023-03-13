На Кинбурнской косе оккупанты ставят свою артиллерию между жилых домов — ОК Юг 13 марта, 15:02 Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

Российские оккупанты размещают свою реактивную артиллерию между жилых домов на Кинбурнской косе, чтобы обстреливать украинские позиции и мирные громады.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты понимают, что в таком случае по ним не будет нанесен ответный удар.

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«Сегодняшний утренний обстрел, который унес жизни двух человек и еще двое ранены на территории Куцурубской громады, среди которых есть дети — это очередное проявление терроризма со стороны врага, потому что он так пытается спрятаться за мирным населением. Именно поэтому он размещает на Кинбурнской косе свою артиллерию между местных жителей, просто между дворами для того, чтобы усложнить нашу ответную работу», — отметила Гуменюк.

Она добавила, что, несмотря на такие сложности, украинские защитники имеют свои средства воздействия на оккупантов, чтобы они не могли подтягивать подкрепление.