ВСУ ежедневно наносят удары по оккупантам и их технике на Кинбурнской косе — ОК Юг

2 февраля, 12:00
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Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)

Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)

Российские оккупационные войска используют Кинбурнскую косу для обстрелов Очаковской громады и портовой инфраструктуры. В то же время ВСУ ежедневно наносят удары по вражеским позициям.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, РФ пытается держать под огневым контролем международные транспортные морские пути, которые могли бы присоединиться к зерновому соглашению.

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В то же время Гуменюк подчеркнула, что находиться на Кинбурнской косе российским войскам не позволяет работа Сил обороны Украины. После обстрелов оккупанты сразу получают мощный ответ от ВСУ.

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«Как только позволяет погода, наша разведка работает для того, чтобы обнаруживать и уничтожать такие их пункты», — сказала Гуменюк.

Она добавила, что ежедневно украинские защитники от двух по пяти раз поражают личный состав оккупантов, а также 2−3 транспортных средства, в зависимости от того, как россияне совершают обстрел.

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В ноябре почти вся Николаевская область была деоккупирована. Однако под контролем врага оставалась Кинбурнская коса. Там расположены три населенных пункта, которые принадлежат Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

8 января представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что ни украинцы, ни россияне не имеют абсолютного контроля над Кинбурнской косой. Тогда она сказала, что это и есть линия фронта.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Юг Украины Николаевская область Кинбурнская коса Война России против Украины

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