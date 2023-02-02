ВСУ ежедневно наносят удары по оккупантам и их технике на Кинбурнской косе — ОК Юг 2 февраля, 12:00 Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)

Российские оккупационные войска используют Кинбурнскую косу для обстрелов Очаковской громады и портовой инфраструктуры. В то же время ВСУ ежедневно наносят удары по вражеским позициям.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, РФ пытается держать под огневым контролем международные транспортные морские пути, которые могли бы присоединиться к зерновому соглашению.

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В то же время Гуменюк подчеркнула, что находиться на Кинбурнской косе российским войскам не позволяет работа Сил обороны Украины. После обстрелов оккупанты сразу получают мощный ответ от ВСУ.

«Как только позволяет погода, наша разведка работает для того, чтобы обнаруживать и уничтожать такие их пункты», — сказала Гуменюк.

Она добавила, что ежедневно украинские защитники от двух по пяти раз поражают личный состав оккупантов, а также 2−3 транспортных средства, в зависимости от того, как россияне совершают обстрел.

В ноябре почти вся Николаевская область была деоккупирована. Однако под контролем врага оставалась Кинбурнская коса. Там расположены три населенных пункта, которые принадлежат Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

8 января представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что ни украинцы, ни россияне не имеют абсолютного контроля над Кинбурнской косой. Тогда она сказала, что это и есть линия фронта.