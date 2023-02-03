Ситуация на Кинбурнской косе: минувшей ночью ВСУ результативно ударили по оккупантам — ОК Юг 3 февраля, 10:36 Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

Российские оккупационные войска продолжают стягивать вооружения на Кинбурнскую косу. Украинские силы наносят результативные удары по вражеским позициям.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, минувшей ночью у ВСУ «есть достижения». Был уничтожен очередной опорный пункт войск РФ, который они обустроили на Кинбурнской косе — это две единицы техники, есть раненые среди личного состава.

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Гуменюк уточнила, что о потерях оккупантов стало известно из радиоперехватов.

Она отметила, что украинские защитники отслеживают каждый раз, когда оккупанты стягивают силы на Кинбурнскую косу и продолжают наносить удары, из-за чего войска РФ не находятся там постоянно.

Тем не менее, поскольку у войск РФ есть возможность свозить силы на Кинбурнскую косу по суше, они постоянно стягивают туда новое вооружение и обстреливают Очаковское направление, чтобы не включать Николаевскую область в зерновое соглашение.

Накануне Гуменюк заявляла, что украинские военные ежедневно наносят удары по позициям оккупантов и их технике на Кинбурнской косе.

В ноябре почти вся Николаевская область была деоккупирована. Однако под контролем врага оставалась Кинбурнская коса. Там расположены три населенных пункта, которые принадлежат Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

