Силы обороны ежедневно уничтожают технику оккупантов в районе Кинбурнской косы — ОК Юг 1 марта, 11:00 Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)

Оккупанты время от времени подтягивают вооружения к Кинбурнской косе и ведут обстрелы громад, однако Силы обороны Украины отвечают и ежедневно уничтожают вражескую технику в этом районе.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, за минувшие сутки на Кинбурнской косе уничтожены две единицы тяжелой артиллерии, пять единиц автобронетанковой техники и четыре лодки.

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«Наши подразделения контрбатарейно противодействуют и ежедневно у нас есть достижения по уничтожению техники», — сказала Гуменюк.

Ранее Гуменюк заявляла, что военные РФ понимают, что заезд на Кинбурнскую косу может стать «билетом в один конец».