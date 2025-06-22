«Тела сбросили в море». Партизаны рассказали, что российские десантники на Кинбурнской косе расстреляли вояк из бригады Дон

Во время ротации в районе временно оккупированного российскими войсками села Покровка на Кинбурнской косе десантники РФ расстреляли четырех вояк из казачьей бригады Дон.

Об этом в воскресенье, 22 июня, рассказали в партизанском движении Атеш со ссылкой на своих агентов.

По словам партизан, вместо деградировавшей бригады Дон на позиции в районе села Покровка Николаевской области заходит 337-й десантно-штурмовой полк ВДВ страны-агрессора РФ. Во время ротации между оккупантами произошел конфликт, во время которого десантники застрелили четырех «казачков».

«И сбросили их тела в море. Судьба остальных из бригады Дон неизвестна — их, вероятно, вывозят с фронта или постепенно расформировывают из-за полной потери боеспособности», — подчеркнули в Атеш.

По словам партизан, оккупанты из 337-го полка уже принимали участие в боях против украинских защитников на Кинбурнской косе в конце 2023 года. Тогда вражеский полк понес существенные потери из-за отсутствия поддержки авиации и артиллерии, а также плохой подготовки. Подразделение было в спешке доукомплектовано неопытными новобранцами.

«Теперь эти же бойцы возвращаются обратно — измотанные, неуверенные, деморализованные», — добавили партизаны.

Кинбурнская коса расположена в Николаевском районе Николаевской области, в 4,0−7,5 км от Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

В марте 2022 года российские войска оккупировали косу и обустроили там свои позиции, несмотря на то, что она является заповедником и важным природным ресурсом. Кинбурнская коса остается единственной частью Николаевской области, которая контролируется РФ.