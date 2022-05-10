Во время оккупации в Киевской области от артобстрелов российских военных погибла журналистка Оксана Гайдар 10 мая, 13:14 Цей матеріал також доступний українською Свеча (Фото:Pixabay)

Во время оккупации территорий Киевской области погибла украинская журналистка и блогер Оксана Гайдар. Сообщается, что трагедия произошла в результате артиллерийского обстрела со стороны российских военных.

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Об этом 10 мая написал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.



«Журналистка и блогерша Оксана Гайдар погибла во время обстрела российской артиллерией села Шевченково Броварского района между 11 и 12 марта. О смерти коллеги стало известно на днях из сообщения Ларисы Вакульницкой в фейсбуке», — сообщил Томиленко.

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Томиленко рассказал, что Оксана Гайдар была известна своими публикациями на историческую тематику и сообщениями в соцсетях под псевдонимом Руда Пани.

«У них она резко разоблачала имперские амбиции российской власти и ее стремление любой ценой установить контроль над Украиной. Причем писала Оксана свои чувствительные эссе и комментарии из Москвы, где жила вместе с мужем и сыном. С началом широкомасштабного российского вторжения вернулась в Украину, чтобы быть рядом с мамой», — отметил глава НСЖУ.

Последний твит Рыжой Пани датирован 11 марта.

«Со вчера у нас нет света, едва прозябает интернет. Русня никому не дает уехать — стреляет по автомобилям и даже по велосипедам насмерть. Можно только тихо сидеть по домам. Гуманитарная катастрофа — вопрос макс.месяца. Твиттер я удаляю, надеюсь, что еще увидимся. Все будет Украина!» — сказано в ее сообщении.

Оксана Гайдар родилась и росла в Киеве, в семье журналиста. Ее отец Юрий Гайдар работал заместителем редактора «Спортивной газеты». Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.

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