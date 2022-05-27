На Киевщине нашли методичку оккупантов для общения с мирным населением — фото 27 мая, 12:36 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в Киевской области (Фото:Ukrainian military TV/Handout via REUTERS)

В деоккупированном поселке Большая Дымерка Броварского района Киевской области была найдена методичка войск РФ.

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Фотокопией документа поделилась в Telegram волонтер Мелания Подоляк.



«Военное руководство РФ рекомендовало вместо слов «пристрелили», «убили» или « ликвидировали» использовать формулировку « проблема была решена», — говорится в сообщении.

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На вопрос от мирных жителей, «что вы здесь делаете», оккупанты должны отвечать, что «привезли гуманитарку и продукты, потому что украинская власть покинула своих людей».

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