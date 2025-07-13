В Киевской области мужчина подорвал гранату: пятеро полицейских ранены, злоумышленник погиб

13 июля, 17:33
Поделиться:
На Киевщине во время вызова на домашнее насилие мужчина подорвал гранату (Фото: Нацполіція/Telegram)

На Киевщине во время вызова на домашнее насилие мужчина подорвал гранату (Фото: Нацполіція/Telegram)

В субботу, 12 июля, в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области 42-летний мужчина, на которого вызвали полицию по факту домашнего насилия, во время приезда правоохранителей применил боевую гранату.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

Отмечается, что полицейские приехали на вызов 18-летней девушки, которая заявила, что ее отец угрожает ей и семье гранатой и огнестрельным оружием.

Реклама

Национальная полиция Украины/Telegram
Фото: Национальная полиция Украины/Telegram
Национальная полиция Украины/Telegram
Фото: Национальная полиция Украины/Telegram

По данным Нацполиции, после того, как правоохранители приехали на место происшествия, мужчина бросил гранату в их сторону.

Далее, как утверждает полиция, правоохранители выстрелили в него, из-за чего он погиб на месте.

Национальная полиция Украины/Telegram
Фото: Национальная полиция Украины/Telegram
Национальная полиция Украины/Telegram
Фото: Национальная полиция Украины/Telegram
Национальная полиция Украины/Telegram
Фото: Национальная полиция Украины/Telegram

В результате взрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Их доставили в больницу.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Нацполиция Взрыв гранаты Домашнее насилие Киевская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies