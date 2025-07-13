В Киевской области мужчина подорвал гранату: пятеро полицейских ранены, злоумышленник погиб
На Киевщине во время вызова на домашнее насилие мужчина подорвал гранату (Фото: Нацполіція/Telegram)
В субботу, 12 июля, в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области 42-летний мужчина, на которого вызвали полицию по факту домашнего насилия, во время приезда правоохранителей применил боевую гранату.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.
Отмечается, что полицейские приехали на вызов 18-летней девушки, которая заявила, что ее отец угрожает ей и семье гранатой и огнестрельным оружием.
По данным Нацполиции, после того, как правоохранители приехали на место происшествия, мужчина бросил гранату в их сторону.
Далее, как утверждает полиция, правоохранители выстрелили в него, из-за чего он погиб на месте.
В результате взрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Их доставили в больницу.