Незаконно вывез ребенка из Киевской области в Беларусь. Бывшему военнослужащему ВСУ сообщено о подозрении
Армия Российской Федерации (Фото:Wikimedia)
Бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который перешел на сторону оккупантов в 2014 году, задержал и угрожал расправой жителям Киевской области, один из которых был несовершеннолетним. Подозреваемый незаконно вывез парня в детдом в Беларуси.
Фигуранту сообщили о подозрении в госизмене и нарушении законов и обычаев войны, сообщает Офис Генпрокурора.
Сообщается, что обвиняемый проходил службу в воинской части Вооруженных Сил Украины с дислокацией в городе Севастополь.
Во время полномасштабного вторжения он участвовал в вооруженной агрессии на территории села Хочева Вышгородского района Киевской области.
При оккупации области в марте 2022 года, обвиняемый, совместно с тремя российскими военными незаконно задержал двух жителей села, среди которых был несовершеннолетний.
Оккупанты, угрожая убийством и нанесением телесных повреждений, незаконно перевезли задержанных в Беларусь и Россию.
Несовершеннолетнего парня вывезли в детский дом в городе Мозырь, а другого пострадавшего переправили на территорию России.
Сообщается, что ребенка уже удалось вернуть домой.
Российская оккупация Киевской области началась 24 февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Были оккупированы населенные пункты в северных и западных частях региона.
По состоянию на июль 2022 года в Киевской области были найдены тела 1346 местных жителей, погибших от рук российских оккупантов, 300 человек считаются пропавшими без вести.
28 марта украинские войска выиграли битву за Ирпень и начали освобождать другие населенные пункты области.
Ко 2 апреля украинские военные восстановили контроль над всей Киевской областью.