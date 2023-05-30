Незаконно вывез ребенка из Киевской области в Беларусь. Бывшему военнослужащему ВСУ сообщено о подозрении 30 мая, 16:52 Армия Российской Федерации (Фото:Wikimedia)

Бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который перешел на сторону оккупантов в 2014 году, задержал и угрожал расправой жителям Киевской области, один из которых был несовершеннолетним. Подозреваемый незаконно вывез парня в детдом в Беларуси.

Фигуранту сообщили о подозрении в госизмене и нарушении законов и обычаев войны, сообщает Офис Генпрокурора.

Сообщается, что обвиняемый проходил службу в воинской части Вооруженных Сил Украины с дислокацией в городе Севастополь.

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Во время полномасштабного вторжения он участвовал в вооруженной агрессии на территории села Хочева Вышгородского района Киевской области.

При оккупации области в марте 2022 года, обвиняемый, совместно с тремя российскими военными незаконно задержал двух жителей села, среди которых был несовершеннолетний.

Оккупанты, угрожая убийством и нанесением телесных повреждений, незаконно перевезли задержанных в Беларусь и Россию.

Несовершеннолетнего парня вывезли в детский дом в городе Мозырь, а другого пострадавшего переправили на территорию России.

Сообщается, что ребенка уже удалось вернуть домой.

Российская оккупация Киевской области началась 24 февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Были оккупированы населенные пункты в северных и западных частях региона.

По состоянию на июль 2022 года в Киевской области были найдены тела 1346 местных жителей, погибших от рук российских оккупантов, 300 человек считаются пропавшими без вести.

28 марта украинские войска выиграли битву за Ирпень и начали освобождать другие населенные пункты области.

Ко 2 апреля украинские военные восстановили контроль над всей Киевской областью.