На Хортице вандалы разрушили памятник борцам за Украину

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Памятный крест был установлен неделю назад жителями Запорожья и литовской делегацией
Фото: Национальный корпус via Facebook

Памятный крест был установлен неделю назад жителями Запорожья и литовской делегацией

В ночь на 28 апреля на острове Хортица в Запорожье вандалы разрушили памятник Борцам за свободу Украины 1918–2018 годов. 

Об этом в Facebook сообщила партия Национальный корпус.

"Памятный крест был установлен в прошлую субботу в рамках украинско-литовского проекта Память нации: Возродим Хортицу. Сегодня утром мы приехали к памятнику и увидели разрушенные крест и мемориальную доску", – говорится в посте.

Представители Национального корпуса "официально" заявили, что "не простят преступление, которое оскверняет память украинской нации", а лиц, которые уничтожили монумент, "найдут и покарают сами".

Напомним, во Львовской области разбили таблицу на месте будущего памятника польскому королю.

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