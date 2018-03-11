В Херсонской области военные подрались с гражданскими, есть пострадавшие

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Полиция открыла уголовное производство (иллюстративное фото)
МВД Украины

Полиция открыла уголовное производство (иллюстративное фото)

Гражданские лица спровоцировали драку с военнослужащими вблизи поселка Новая Збурьевка Херсонской области, сообщили в командовании Военно-морских сил.

Как отмечается, драка произошла после того, как несколько гражданских избили военнослужащего. После этого, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно".

Военные отметили, что гражданские несанкционированно пересекли охранный периметр, поэтому их задержали и передали наряду Национальной полиции.

В командовании подчеркнули, что все военнослужащие были трезвы.

"Сейчас зафиксированы телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы переданы в правоохранительные органы. Относительно указанного факта командованием Военно-морских сил ВС Украины и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки", - говорится в сообщении.

По версии полиции, неизвестные в камуфляжной форме нанесли повреждения 20-летнему парню возле одного из развлекательных заведений в Новой Збурьевке. Следствие отрабатывает версию о возможной причастности к этому уголовного преступления военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в Новой Збурьевке. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины Умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция предусматривает от 5 до 8 лет заключения.

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