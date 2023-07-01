Паранойя у россиян. На въезде на Керченский мост образовались огромные пробки из-за усиленных досмотров автомобилей
Россияне устроили усиленные досмотры автомобилей перед въездом на Керченский мост (Фото:ЧП Крым / Telegram)
На въезде на Керченский мост с российской стороны в субботу, 1 июля, образовались огромные пробки. Все из-за того, что российские силовики устроили усиленные досмотры автомобилей, которые следуют в оккупированный Крым.
Как пишут российские госСМИ, пробка уже растянулась на 7 километров и продолжает расти. Машины ждут по 5 часов на досмотр.
В Росавтодоре возрастание количество досмотров объяснили началом сезона отпусков и ростом количества машин и багажа.
Но в разведывательном сообществе InformNapalm предполагают, что причина тщательных осмотров может быть и другой.
«Очевидно, в Крыму ожидают диверсантов, которые должны заехать со стороны России. А кто сейчас самый страшный диверсант на России — правильно, мятежники ЧВК Вагнера. Возможно, какие-то внимательные люди передали в ФСБ информацию, что „вагнеровцы“ готовятся завезти в Крым взрывчатку и боеприпасы, потому что договоренности со стороны Кремля не выполнены в полном объеме», — предполагают в InformNapalm.