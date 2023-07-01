Паранойя у россиян. На въезде на Керченский мост образовались огромные пробки из-за усиленных досмотров автомобилей 1 июля, 19:20 Россияне устроили усиленные досмотры автомобилей перед въездом на Керченский мост (Фото:ЧП Крым / Telegram)

На въезде на Керченский мост с российской стороны в субботу, 1 июля, образовались огромные пробки. Все из-за того, что российские силовики устроили усиленные досмотры автомобилей, которые следуют в оккупированный Крым.



Как пишут российские госСМИ, пробка уже растянулась на 7 километров и продолжает расти. Машины ждут по 5 часов на досмотр.

Окупанти посилили контроль на в’їзд Керченським мостом. У пабліках припускають, що це може бути пов’язано з пошуком можливих підривників з лав "вагнеріців". pic.twitter.com/O1I4JYm3W4 — NV (@tweetsNV) July 1, 2023

В Росавтодоре возрастание количество досмотров объяснили началом сезона отпусков и ростом количества машин и багажа.

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Но в разведывательном сообществе InformNapalm предполагают, что причина тщательных осмотров может быть и другой.

«Очевидно, в Крыму ожидают диверсантов, которые должны заехать со стороны России. А кто сейчас самый страшный диверсант на России — правильно, мятежники ЧВК Вагнера. Возможно, какие-то внимательные люди передали в ФСБ информацию, что „вагнеровцы“ готовятся завезти в Крым взрывчатку и боеприпасы, потому что договоренности со стороны Кремля не выполнены в полном объеме», — предполагают в InformNapalm.