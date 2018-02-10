На карантин в Киеве отправили уже 75 школ

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Среди школьников участились случаи заболевания гриппом

Среди школьников участились случаи заболевания гриппом

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что по состоянию на вечер пятницы, 9 февраля, в Киеве закрылись на карантин 75 школ.

"Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. Не закрыто ни одного класса в Шевченковском районе", - цитирует Поворозника ТСН.

Закрытие на карантин школ и классов в Киеве из-за гриппа и ОРВИ:

Голосеевский район: 6 школ полностью, 10 - покласово.

Дарницкий район: 10 школ полностью, 7 - покласово.

Деснянский район: 22 школы полностью, 4 - покласово.

Днепровский район: 8 школ покласово.

Оболонский район: 19 школ полностью, 3 - покласово.

Печерский район: 3 школы полностью, 1 - покласово.

Подольский район: 2 школы покласово.

Святошинский район: 6 школ полностью, 17 - покласово.

Соломенский район: 9 школ полностью, 7 - покласово.

Шевченковский - 0.

Ранее сообщалось, что с 6 февраля во всех школах Ровно был объявлен карантин.

Кроме того, в Запорожье с 7 февраля в школьных и внешкольных учреждениях на неопределенный срок объявили карантин.

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