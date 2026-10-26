В Специализированной прокуратуре в сфере обороны изданию NV рассказали, на каком этапе находится следствие по делу о взрывах складов в селе Мила под Киевом, в результате которых погибли 35 человек.

Кому принадлежали и кем конкретно использовались склады боеприпасов, начавшие детонировать 28 августа после российского удара по селу Мила Киевской области — в результате чего погибли 35 жителей соседних домов, — выясняют компетентные органы, однако обнародовать эту информацию пока не стали.

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Такой вывод можно сделать из ответа, который NV получил на свой запрос в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона — именно она занимается трагедией в Миле.

В ходе досудебного расследования следователи, согласно этому ответу, установили, что в 20:10 российские войска с использованием БПЛА обстреляли складские помещения одного из предприятий в селе Мила; часть этих помещений использовалась подразделением СБУ. После попадания началась детонация боеприпасов, а взрывы и пожар распространились на соседние объекты.

Как объяснили в спецпрокуратуре, уже 3 сентября — через неделю после атаки — подозрение получил руководитель одного из подразделений СБУ по ч. 4 ст. 426 УК Украины: умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые оно должно было совершить в силу своих служебных обязанностей, в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Его фамилия и должность в ответе на редакционный запрос не указаны.

Публично о подозрении стало известно 10 сентября.

Фото: Ответ Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона на запрос NV

Фото: Ответ Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона на запрос NV

В прокуратуре объяснили изданию NV, что должностное лицо допустило размещение вооружения и боеприпасов в помещении, не отвечавшем установленным требованиям безопасности для хранения взрывоопасных предметов. В отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Других подробностей редакции не предоставили.

В то же время в спецпрокуратуре не уточнили, установлено ли, кому принадлежали и кем использовались складские помещения, в которых хранились боеприпасы, хотя и сообщили, что эти вопросы изучаются.

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14 сентября «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что упомянутый выше сотрудник СБУ был освобожден после внесения залога в размере 499 200 грн.

Кроме того, в ответе на запрос NV Специализированная прокуратура сообщила, что в настоящее время — уже второй месяц подряд — продолжается досудебное расследование: проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовных правонарушений и принятие процессуальных решений.

Кто будет отвечать?

Для расследования подобной трагедии, произошедшей в городе Вишневое Киевской области в ночь на 6 июля, СБУ потребовалось чуть больше недели. Тогда в результате российской атаки на складском объекте Укроборонпрома возник пожар, за которым последовала детонация боеприпасов. 16 июля — спустя десять дней — СБУ сообщила о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя по производству. Им было объявлено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

А после взрывов в Милой публичную дискуссию об ответственности за размещение боеприпасов начал руководитель фонда Вернись живым Тарас Чмут. Он напомнил о задержании должностных лиц после взрывов в Вишневом и поинтересовался, последует ли аналогичная реакция в случае с Милой.

Хотя Чмут прямо не упоминал в сообщении ни компанию Fire Point — производителя дальнобойных дронов и крылатых ракет Фламинго, — ни ее совладельца и главного конструктора Дениса Штилермана, последний резко отреагировал на пост, обвинив руководителя фонда Вернись живым в распространении недостоверной информации.

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«Ну ты и негодяй, и лжец. Как можно так распространять ложь!» — написал он тогда.

Пострадавшие ждут компенсаций

Тем временем, по данным расследования проекта Слідство.Інфо, по состоянию на середину октября — спустя полтора месяца после трагедии в Милой — никто из пострадавших в результате детонации не получил компенсации от государства.

Жителям, которые потеряли жилье или чье имущество было повреждено, выплатили помощь от ЮНИСЕФ в размере 12 300 грн на человека.

Изначально правительство планировало выделить из резервного фонда 838,1 млн грн на компенсации жителям Милы и Вишневого, однако в новом проекте решения, как выяснили журналисты Слідство.Інфо, сумма сократилась до 513,07 млн грн.

Согласно разъяснению Минэкономики, 22 сентября правительственный комитет вернул документ на доработку Министерству развития и Киевской областной военной администрации. Они должны были предоставить точные расчеты, основываясь на решениях комиссий по вопросам компенсаций. Получив их, министерство обновило проект и 6 октября передало его в Кабмин. Теперь решение должно принять правительство.