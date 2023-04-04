Оккупанты сосредоточили атаки на четырех направлениях: где идут самые ожесточенные бои — Генштаб 4 апреля, 07:18 Генштаб назвал участки фронта, где идут самые ожесточенные бои (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ идут в наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки Силы обороны отразили 69 вражеских атак.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 4 апреля, самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирований наступательных группировок РФ не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений ВС РФ. Сохраняется присутствие российских подразделений в приграничных районах Курской и Белгородской областей. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Волфино, Запселье и Мирополье Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка в Харьковской области.

На Купянском направлении под вражеский огонь попали населенные пункты Каменка, Петро-Ивановка, Новомлинск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крохмальное Луганской области; Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Невское, Кременная, Диброва и Серебрянского лесничества. Из артиллерии были обстреляны Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Веселое, Звановка, Спорное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под полный контроль город Бахмут, продолжают его штурмовать. Вели безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили 32 атаки. Были обстреляны Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ наступали в районах населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка, успеха не имели. Вели огонь по населенным пунктам Авдеевка, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении войска ФР наступательных действий не проводили. Для корректировки огня артиллерии активно применяли БпЛА. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты активных действий не проводили, наращивали оборонительные возможности. От вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Накануне представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.