В ГУР назвали три направления, где войска РФ могут пойти в наступление 6 февраля, 13:18 ВСУ готовятся отражать наступление войск РФ (Фото:Минобороны)

Войска РФ могут пойти в новое наступление в Донецкой и Луганской области, а также на Запорожском направлении.

Об этом говорится в материале Главного управления разведки Минобороны Украины Под знаком совы.

«Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом на Херсонщине и Крыму войска РФ будут вести оборону», — говорится там.

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В ГУР подчеркнули, что для этих целей Кремль планирует мобилизовать еще до 500 тысяч военных, чтобы обеспечить проведение наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом текущего года.

В ведомстве также назвали новые планы о мобилизации свидетельством того, что режим российского диктатора Владимира Путина не намерен прекращать войну против Украины.

«Новая волна мобилизации в России будет длиться до двух месяцев, но реализация планов России находится в прямой зависимости как от оснащения российских резервистов, так и уровня, качества и темпов западной военной поддержки украинских защитников», — резюмировали там.

5 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ сообщила, что масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока Украина не получила новые поставки оружия. Там заявили, что Киев «получил очень надежные разведданные о намерениях» России его начать.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено. По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.