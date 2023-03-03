Военный эксперт рассказал о двух возможных приоритетных направлениях контрнаступления Украины 3 марта, 20:47 Украинский военный ждет приказа стрелять из РСЗО на базе БМ-21 Град возле линии фронта в Донецкой области, 27 февраля (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Radio NV рассказал о двух возможных приоритетных направлениях контрнаступления Украины.



В эфире Radio NV Кузан отметил, что решение о направлении контрнаступления будет принимать Генштаб и направление предстоящего удара останется для россиян неожиданностью.

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В то же время, он обратил внимание на позитивную для Украины динамику на луганском направлении.

«Мы довольно много еще недавно слышали сообщений, мол, Луганская область станет основным направлением для наступления врага, что там сконцентрированы какие-то невероятные силы. Но видим, что все попытки окупантов продвинуться вперед именно на направлении Луганска остались безрезультатными. Поэтому там все же наши силы обороны имеют инициативу, хорошо владеют территорией. Именно северная часть фронта — луганское, харьковское направления достаточно удачные для того, чтобы отрезать север Луганской области», — сказал военный эксперт.

Также Кузан напомнил, что желаемой целью для Украины является выход на побережье Азовского моря, что позволит перерезать основной путь поставок всей южной группировке оккупантов — в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму - и станет первым шагом для истощения самой крымской группировки и деоккупации Крыма.

«Тут секрета никакого нет: эти два направления являются, конечно, приоритетными», — подытожил военный эксперт.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.

20 января глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что украинские силы будут иметь возможность перейти в контрнаступление весной.

