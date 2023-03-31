Обезболивающее и препараты от давления. Список лекарств, для приобретения которых с 1 апреля требуется рецепт от врача 31 марта, 07:05 Нимесил и этиловый спирт: на какие лекарства с 1 апреля нужен рецепт (Фото:Pixabay/pexels)

Многие популярные препараты, которые украинцы привыкли покупать в аптеке без рецепта и часто без консультации с врачом, с 1 апреля 2023 года можно будет купить только по электронному рецепту. В Минздраве рассказали, на какие лекарства нужен рецепт.

С 1 апреля электронный рецепт потребуется на все средства для снижения АД, гормональные препараты и некоторые популярные обезболивающие. Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них требуется рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта.

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Какое лекарство является рецептурным

Рецептурное лекарство — лекарственные средства, подлежащие отпуску исключительно по назначению врача и назначаемые на специальных рецептурных бланках. Этот список может включать в себя:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты ( в том числе и противозачаточные);

в том числе и противозачаточные); препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

Также к таким лекарственным средствам относятся лекарства, прием которых предусматривает регулярный мониторинг показателей состояния здоровья пациента и коррекцию плана лечения.

Как узнать, является ли лекарственное средство рецептурным

Принадлежит ли средство к рецептурным, можно посмотреть в инструкции к нему — об этом сказано в конце. Также есть онлайн Государственный реестр лекарственных средств, где есть список всех зарегистрированных в Украине лекарственных средств. Там указано, какое средство может отпускаться без рецепта, а какое исключительно с ним.

Чтобы воспользоваться Государственным реестром необходимо:

В поисковой строке ввести название лекарственного средства или его международное непатентованное название ( другими словами – действующее вещество). Открыть регистрационное удостоверение соответствующего лекарственного средства ( крайняя левая колонка в таблице). В профиле лекарственного средства найти строку Условия отпуска. Если в инструкции указано По рецепту, для отпуска такого лекарственного средства в аптеке требуется рецепт от врача.

Какое лекарство будет по рецепту с 1 апреля

Обезболивающие и жаропонижающие

Все обезболивающие на основе парацетамола и ибупрофена будут и дальше продавать без рецепта. Анальгина также можно будет приобрести без рецепта, но только упаковку на 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток – только по рецепту, так же как и Анальгин в ампулах. То же с Ношпой и Спазмалгоном – таблетки без рецепта, ампулы – по рецепту. Вообще ампульная продукция должна идти по рецепту. Без рецепта от врача теперь нельзя будет приобрести популярное обезболивающее и противовоспалительное средство Нимесил и его аналоги.

Лекарство против кашля

Большинство популярных сиропов и таблеток от кашля и дальше будут в свободном доступе, в частности, Мукалтин, ACC, сиропы на основе амброксола, экстракта плюща и т.д. По рецепту – все кодеиносодержащие препараты, а также лекарства на основе сальбутамола (преимущественно используют для ингаляций). Вообще, большинство препаратов для ингаляций также нужно покупать по рецепту, в том числе и популярный Беродуал.

Гормональные препараты

Все гормональные препараты будут отпускаться по рецепту, включая гормональные контрацептивы. Даже экстренное противозачаточное средство Постинор, наиболее эффективное в первые сутки после незащищенного полового акта, нельзя будет приобрести без рецепта. Люди, имеющие заболевания щитовидной железы и постоянно принимающие Тироксин L-тироксин или Эутирокс), тоже каждый раз вынуждены будут обновлять электронный рецепт. Правда, если пациент принимает определенные лекарства постоянно, то врач может выписывать электронный рецепт дистанционно. Рецепт потребуется даже не некоторые мази и кремы, содержащие гормоны, в частности, на Момедерм. Фенистил все еще будет в свободном доступе.

Антигистаминные (противоаллергические)

Большинство популярных противоаллергических препаратов остается в свободном доступе: Диазолин, Лоратадин, Супрастин и т.д. Однако Супрастин в ампулах – только по рецепту. Дексаметазон, который аллергики часто имеют в запасе для экстренных случаев, также можно будет приобрести только по рецепту, поскольку это гормональный препарат.

Лекарство против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний

У этой категории остался минимальный перечень лекарственных средств, которые еще можно приобрести без рецепта. Все популярные средства для снижения давления, таких как Каптоприл, Каптопресс, Бисопролол — исключительно по рецепту. Даже мочегонные препараты Фуросемид и Диакарб, которые также используют гипертоники, только по рецепту. Капли Корвалол и Валокордин без рецепта можно приобрести только в маленьких флакончиках, на баночки по 50 мл уже нужно рецепт. В конце концов, как и на обычный этиловый спирт. Это тоже оказывается рецептурный препарат. Без рецепта можно приобрести только маленький флакончик спирта, на 100 г уже нужен рецепт. Люди, имеющие проблемы с сердцем, часто ежедневно используют средства для разжижения крови. Но теперь их тоже можно будет ковать только малыми упаковками. Магникор или Кардиомагнил на 100 таблеток – только по рецепту.