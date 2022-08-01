ВСУ уничтожили на Каховской ГЭС российскую станцию радиоэлектронной борьбы Репеллент-1 — видео 1 августа, 11:35 Репеллент-1 предназначена, в частности, для обнаружения беспилотников (Фото:bayraktar_1love/Twitter)

Украинские военные уничтожили на захваченной российскими войсками Каховской ГЭС станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное одним из кремлевских пропагандистов.

Во время проезда по плотине в объектив его камеры случайно попала сгоревшая техника, которая была идентифицирована как Репеллент-1, предназначенный, в частности, для обнаружения работы беспилотников на расстоянии до 35 км.

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В то же время, когда именно была ликвидирована данная станция РЭБ, не известно.

После уничтожения в Херсоне Антоновского моста плотина Каховской ГЭС стала для российских оккупантов практически единственной возможностью переправлять свои силы через Днепр в этом регионе.

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