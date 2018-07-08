На Южно-Украинской АЭС обнаружили оборудование, не соответствующее нормам

Сейчас на АЭС проводят ряд неотложных мер по замене контрафактного оборудования

Служба безопасности Украины предотвратила использованию некачественного электрооборудования на Южно-Украинской АЭС, что могло привести к техногенной катастрофе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБ Украины во взаимодействии с Дирекцией Госпредприятия НАЭК Энергоатом блокировали в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики, использование некачественного оборудования на предприятии Южно-Украинской АЭС. Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС. Следствием задокументировано, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для важных систем для безопасности функционирования атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ во время досудебного расследования смогли задокументировать факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотрено действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

Сейчас руководство АЭС, Энергоатома и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины проводят ряд неотложных мер по замене контрафактного оборудования.