На Изюмском направлении оккупанты постоянно атакуют позиции ВСУ — глава Харьковской ОВА

8 июня, 12:46
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Российские оккупанты пытаются постоянно атаковать позиции ВСУ (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские оккупанты пытаются постоянно атаковать позиции ВСУ (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

На Изюмском направлении российские оккупанты пытаются постоянно атаковать позиции ВСУ, однако накануне были вынуждены отойти на предыдущие позиции, не достигнув никакого успеха.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, армия РФ потеряла большое количество своих солдат и бронированной техники.

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Синегубов отметил, что украинские силы не пускают оккупантов на Луганское и Донецкое направления.

Он добавил, что оккупанты сосредоточились на обороне своих позиций, поскольку ВСУ постепенно возвращают территорию.

Однако агрессоры могут снова пытаться захватить Харьков, не исключил Синегубов.

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Он подчеркнул, что украинские военные готовы к любому развитию событий.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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