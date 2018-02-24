В Ивано-Франковской области из-за снегопада частично ограничили движение грузовиков

В Ивано-Франковской области из-за снегопада ограничено движение крупногабаритного автотранспорта.
Об этом сообщает Укравтодор.
Движение ограничено на выезде из города Косов в направлении Косов-Верховина и Косов - Коломыя (развязка) Р-2.
В то же время на автодороге Р-24 Татарив- Каменец - Подольский, км 48 - 109 (Верховина - Коломыя) движение полностью восстановлено.
Укравтодор просит водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок.
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