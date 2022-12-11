«Спокойно летят, когда морозы». В Воздушных силах ВСУ объяснили, как погода влияет на иранские дроны-камикадзе 11 декабря, 21:46 По словам Игната, мороз не влияет на иранские дроны-камикадзе во время их использования. (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Иранские дроны-камикадзе, которыми Россия атакует Украину, не чувствительны к холоду. На их использование может влиять шквальный ветер.



Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, опровергнув таким образом заявление ОК Юг.

По его словам, на деятельность беспилотников не влияют ни тепло, ни морозы; мешать могут обледенения. Игнат добавил, что россияне продолжат использовать их, когда те будут в наличии.

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«Холодная погода никак не влияет [на использование дронов-камикадзе], только нелетная погода — шквальный ветер, который на плоскость крыла Шахеда может влиять. При определенной влажности воздуха может быть обмерзание час—два—три, а затем они могут спокойно лететь себе в любую морозную погоду. Это не проблема», — пояснил он.

Также Игнат заявил, что ПВО, которые есть на вооружении у Украины, не может сбивать иранские баллистические ракеты, Искандеры или ракеты С-300, которые может использовать Россия.

«Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены. Различные виды „бавовны“ могут помочь уничтожить эти ракеты. План действий у высшего военно-политического руководства есть, если это произойдет. Думаю, наши партнеры тоже будут помогать Украине», — сказал он.

Инфографика: НВ

После паузы российские оккупанты начали снова атаковать Украину, в частности энергетическую инфраструктуру, дронами-камикадзе иранского производства. 10 декабря десять из 15 таких враждебных целей уничтожили подразделения Воздушных сил ВСУ. Игнат заявил, что последние запуски были с Азовского моря.