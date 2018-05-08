На Григоренко в Киеве водитель сбил на пешеходном переходе девушку

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Девушку забрала скорая
Фото: dtp.kiev.ua

Девушку забрала скорая

Во вторник, 8 мая, на проспекте Петра Григоренко в Киеве автомобиль сбил девушку.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

При этом отмечается, что пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу.

"Предварительно, из-за невнимательности водитель Renault сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Девушку госпитализировали в больницу. На месте работают скорая помощь и патрульная полиция. Ожидают следственно-оперативную группу", - рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что на Симиренко в Киеве автомобиль сбил на переходе ребенка.

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