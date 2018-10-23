На границе с РФ задержали отца и сына, которые пытались ввезти в Украину труп женщины под видом пассажирки

В Харьковской области в пункте пропуска Гоптовка задержали двух граждан России и Украины, которые пытались переместить через российско-украинскую границу труп своей родственницы под видом пассажира.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Автомобиль Ford российской регистрации прибыл со стороны России. За рулем находился гражданин РФ, а его сын, гражданин Украины, ехал на пассажирском сиденье.

При осмотре пограничники обнаружили на заднем сиденье тело умершей женщины. Труп был пристегнут ремнем безопасности как живой человек. После обнаружения трупа, водитель, который оказался супругом умершей женщины, показал российское свидетельство о смерти от 22 октября.

Мужчины признались, что пытались переместить на территорию Украины труп под видом пассажирки с целью захоронения в Запорожской области.

Сейчас продолжаются следственные действия, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.115 УК (умышленное убийство)

В Госпогранслужбе выразили удивление, как российские пограничники выпустили машину с трупом с территории РФ.