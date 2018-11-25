На границе с Польшей "евробляхеры" установили палатки и жгут шины: движение транспорта заблокировано

На пункте пропуска Краковец-Корчева (граница между Украиной и Польшей) продолжается акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Более 500 человек полностью заблокировали движение транспорта на пункте пропуска. Участники блокировки отрицают принадлежность к какой-то общественной или политической организации. Они требуют отмены новых правил растаможивания автомобилей на зарубежной регистрации, которые вступили в действие в полночь в воскресенье, 25 ноября.
По словам блокировщиков, новые требования к пересечения границы и растаможивания автомобиля на еврономерах застали их врасплох.
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Акцию называют бессрочной. Ее участники зажгли шины у въезда на пункт пропуска и установили первые палатки. Также они заблокировали машину пожарных, которые приехали потушить горящие шины.
Кроме того, митингующие не пустили на территорию Украины автобус из Германии рейсом Росток - Киев. Автобус остался на территории пункта пропуска.
Как сообщалось ранее, 25 ноября владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли три пункта пропуска во Львовской области и два на Волыни. Шины участники акций жгли и на пунктах пропуска Устилуг и Ягодин.
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Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроекты №8487 и №8488. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу (с 25 ноября).
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