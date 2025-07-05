В Хмельницкой области с 7 июля изменят порядок объявления воздушных тревог

Воздушная тревога в случае угрозы дронов в Хмельницкой области будет объявляться по районам (Фото: TranThangNhat/pixabay)

С 7 июля после полуночи в Хмельницкой области изменится порядок объявления воздушных тревог при применении россиянами ударных и разведывательных беспилотников.

Сигнал «Воздушная тревога» во время угрозы движения вражеских БПЛА будет объявляться в соответствии с районным административно-территориальным делением области, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

«В Хмельницком районе сигнал тревоги будет звучать постоянно при угрозе пролета вражеских БПЛА. Порядок объявления тревог во время угрозы ракетных ударов остается без изменений», — добавил он.

Глава Хмельницкой ОВА отметил, что технические возможности для внедрения этих изменений уже обеспечены.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июля Силы обороны обезвредили в Хмельницкой области 42 шахеда.

В целом в ночь на 5 июля россияне атаковали Украину 322 дронами, ПВО обезвредила 292 из них. Основной целью российского ночного удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области.