«Там есть дети». На химзаводе Азот в Северодонецке укрывается около 800 местных жителей — Гайдай 2 июня, 18:50 Цей матеріал також доступний українською Руины магазина в Северодонецке, уничтоженного российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Северодонецке в бомбоубежищах химзавода Азот, который обстреляли ракетами россияне, укрываются около 800 человек. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в комментарии CNN.

Война России против Украины — главные события 2 июня

«Там есть местные жители, которых попросили покинуть город. Но они отказались. Там также есть дети, но их немного», — сказал Гайдай.

Видео дня

Глава Луганской ОВА добавил, что на заводе осталось лишь небольшое количество химикатов.

Гайдай накануне заявил, что российские оккупанты заняли около 80% Северодонецка, в том числе восточные кварталы города. Позже он сообщил, что защитники Украины оттеснили врага с нескольких улиц.

Мэр Северодонецк Александр Стрюк сказал, что в городе остаются 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.