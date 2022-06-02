«Там есть дети». На химзаводе Азот в Северодонецке укрывается около 800 местных жителей — Гайдай

2 июня, 18:50
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Руины магазина в Северодонецке, уничтоженного российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Руины магазина в Северодонецке, уничтоженного российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Северодонецке в бомбоубежищах химзавода Азот, который обстреляли ракетами россияне, укрываются около 800 человек. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в комментарии CNN.

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«Там есть местные жители, которых попросили покинуть город. Но они отказались. Там также есть дети, но их немного», — сказал Гайдай.

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Глава Луганской ОВА добавил, что на заводе осталось лишь небольшое количество химикатов.

Гайдай накануне заявил, что российские оккупанты заняли около 80% Северодонецка, в том числе восточные кварталы города. Позже он сообщил, что защитники Украины оттеснили врага с нескольких улиц.

Мэр Северодонецк Александр Стрюк сказал, что в городе остаются 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Северодонецк Азот Сергей Гайдай Война в Украине

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