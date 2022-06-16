«Эвакуация невозможна». На химзаводе Азот в Северодонецке остаются сотни мирных жителей — глава Луганской ОВА

16 июня, 20:59
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По данным Гайдая, на заводе укрываются 568 человек, в том числе 38 детей. (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

По данным Гайдая, на заводе укрываются 568 человек, в том числе 38 детей. (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

На химзаводе Азот в Северодонецке остаются сотни мирных жителей, которые не могут эвакуироваться из-за непрекращающихся обстрелов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии CNN.

«Выбраться оттуда сейчас невозможно. Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев», — сказал Гайдай.

По данным Гайдая, на заводе укрываются 568 человек, в том числе 38 детей. Он рассказал, что власти пытались убедить их покинуть завод в прошлом месяце, до того, как основные мосты были разрушены, но они были убеждены, что там безопаснее.

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Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Северодонецк Азот Сергей Гайдай

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