На Гидропарке в Киеве произошел пожар, есть погибший

На территории Гидропарка в Киеве во вторник утром, 3 апреля, произошел пожар, в результате которого погиб 39-летний мужчина.

Как передает Информатор, огонь вспыхнул в вагончике, в котором в этот момент находились два охранника.

"Внутри ночевали два охранника, в момент начала пожара они спали. Выживший мужчина выбежал уже из горевшего здания. По словам спасателей, на момент прибытия расчетов строение было полностью охвачено огнем. В ходе ликвидации возгорания был обнаружен труп мужчины 1978 года рождения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что огонь также перебросился и на соседние деревянные постройки.

Причины пожара в данное время не известны.

Ранее сообщалось, что под Киевом из-за пожара на стоянке сгорели пять автомобилей.