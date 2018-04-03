На Гидропарке в Киеве произошел пожар, есть погибший

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На Гидропарке загорелся вагончик охраны
Фото: Информатор

На Гидропарке загорелся вагончик охраны

На территории Гидропарка в Киеве во вторник утром, 3 апреля, произошел пожар, в результате которого погиб 39-летний мужчина.

Как передает Информатор, огонь вспыхнул в вагончике, в котором в этот момент находились два охранника.

"Внутри ночевали два охранника, в момент начала пожара они спали. Выживший мужчина выбежал уже из горевшего здания. По словам спасателей, на момент прибытия расчетов строение было полностью охвачено огнем. В ходе ликвидации возгорания был обнаружен труп мужчины 1978 года рождения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что огонь также перебросился и на соседние деревянные постройки.

Причины пожара в данное время не известны.

Ранее сообщалось, что под Киевом из-за пожара на стоянке сгорели пять автомобилей.

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