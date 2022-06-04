На пляже в Херсонской области три человека подорвались на вражеской мине — прокуратура 4 июня, 13:04 Цей матеріал також доступний українською В Лазурном три человека подорвались на российской мини (Фото:Одесский горсовет)

Во временно оккупированном поселке Лазурное Херсонской области трое жителей подорвались на мине, которую установили российские оккупанты на пляже.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура в Facebook.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное.

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3 июня трое гражданских людей, находясь на местном пляже вблизи пансионата Парус, подорвались на вражеской мине. В результате взрыва все они погибли на месте.

Правоохранители обращают внимание граждан, что оккупанты коварно минируют леса, пляжи и другие местности Херсонской области и призывают быть внимательными и осторожными.

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