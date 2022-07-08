«Мы продвигаемся, враг отступает». На Херсонском направлении уничтожили два командных пункта оккупантов — ОК Юг 8 июля, 21:08 Ранее Генштаб сообщал об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские защитники на Херсонском направлении уничтожили два командных пункта оккупантов, сообщила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Линия соприкосновения очень гибкая и постоянно меняется, Николаевское и Херсонское направления постоянно находятся в движении. Мы продвигаемся, враг отступает, но пытается держать позиции и возвращаться», — сказала она в эфире телемарафона.

Видео дня

Она отметила, что на Николаевском направлении оккупанты пытаются уничтожить все, что можно уничтожить.

«Наши успехи тоже есть. На Херсонском направлении попаданием наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены два командных пункта вражеской армии», — подчеркнула Гуменюк, добавив, что результаты попадания доразведываются.

Ранее Генштаб сообщал об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях, а на фронте «очень мощно заработала западная артиллерия».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.