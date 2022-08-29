Ким заявил об «изменениях» на Херсонском направлении в ближайшее время 29 августа, 14:25 На Херсонском направлении ожидаются изменения, заявил Виталий Ким (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал «изменения на Херсонском направлении».

В своем видеообращении в Telegram он призвал не поддаваться на провокации российской стороны.

«Также сейчас будут происходить, возможно, некоторые изменения на Херсонском направлении. О них вы будете слышны в новостях от военных. Не поддавайтесь на провокации с российской стороны», — сказал Ким.

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Ранее стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции. Также с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

Руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

Также сообщается, что Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.



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