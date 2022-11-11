Наступление продолжается. На Херсонском направлении ВСУ освободили 12 населенных пунктов за сутки — Генштаб
Генштаб сообщил. какие населенные пункты освободили в течение 9 ноября (Фото:Генштаб)
В ходе успешных наступательных действий украинских войск на Херсонском направлении 9 ноября были освобождены 12 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 11 ноября.
Украинские военные освободили населенные пункты:
- Дудчаны,
- Пятихатки,
- Борозенское,
- Садок,
- Безводное,
- Ищенко,
- Костромка,
- Краснолюбецк,
- Калиновское,
- Бобровый Кут,
- Безымянное,
- Благодатное.
«Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии», — говорится в сообщении.
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что на юге Украины ВСУ освободили 41 населенный пункт.