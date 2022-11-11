Наступление продолжается. На Херсонском направлении ВСУ освободили 12 населенных пунктов за сутки — Генштаб

11 ноября, 07:00
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Генштаб сообщил. какие населенные пункты освободили в течение 9 ноября (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил. какие населенные пункты освободили в течение 9 ноября (Фото:Генштаб)

В ходе успешных наступательных действий украинских войск на Херсонском направлении 9 ноября были освобождены 12 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 11 ноября.

Украинские военные освободили населенные пункты:

  • Дудчаны,
  • Пятихатки,
  • Борозенское,
  • Садок,
  • Безводное,
  • Ищенко,
  • Костромка,
  • Краснолюбецк,
  • Калиновское,
  • Бобровый Кут,
  • Безымянное,
  • Благодатное.

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«Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии», — говорится в сообщении.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что на юге Украины ВСУ освободили 41 населенный пункт.

https://www.youtube.com/watch?v=vvJQyR5B2tA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Херсон Херсонская область Война России против Украины

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