Наступление продолжается. На Херсонском направлении ВСУ освободили 12 населенных пунктов за сутки — Генштаб 11 ноября, 07:00 Генштаб сообщил. какие населенные пункты освободили в течение 9 ноября (Фото:Генштаб)

В ходе успешных наступательных действий украинских войск на Херсонском направлении 9 ноября были освобождены 12 населенных пунктов.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 11 ноября.

Украинские военные освободили населенные пункты:

Дудчаны,

Пятихатки,

Борозенское,

Садок,

Безводное,

Ищенко,

Костромка,

Краснолюбецк,

Калиновское,

Бобровый Кут,

Безымянное,

Благодатное.



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«Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии», — говорится в сообщении.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что на юге Украины ВСУ освободили 41 населенный пункт.