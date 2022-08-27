На Херсонском направлении оккупанты создают иллюзию накопления сил — ОК Юг

27 августа, 19:56
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Херсон, 25 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Херсон, 25 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные под Херсоном маневрами техники пытаются создать иллюзию накопления сил.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Это информационная война. Перемещение техники создает иллюзию того, что она накапливается, что ее становится больше. Заехали в одно село, в другое, якобы техники стало больше. Но нет, перемещается уже завезенная техника, она отслеживается, и мы ее найдем, можете быть спокойными», — сказала она.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA

27 августа в ОК Юг сообщили, что ВСУ попали в контрольно-наблюдательные пункты российских батальонных тактических групп 83-го и 11-го десантно-штурмового полка в Нововознесенском и Дудчанах Херсонской области.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсон Херсонская область Наталья Гуменюк Война России против Украины

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