В Херсонской области начинают эвакуацию с левого берега. Жителям разрешили переправляться через Днепр

3 декабря, 10:21
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Люди возле Днепра в Херсоне после освобождения города от российских оккупантов, 14 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Люди возле Днепра в Херсоне после освобождения города от российских оккупантов, 14 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Власти Херсонской области снимают запрет на переправу через Днепр на два дня — это касается участка Речной вокзал. Украинцы, которые которые сейчас находятся на левом берегу реки в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию, могут эвакуироваться.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Гуманитарные мероприятия по эвакуации продлятся с 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно. На это время запрет выхода на воду снимут, люди смогут переправиться в Херсон, но только в светлое время суток.

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Янушевич подчеркнул, что эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на левом берегу. Речные переходы будут разрешены на участке Речной вокзал — на других разрешение в указанные даты действовать не будет. Если гражданам понадобится дополнительное время для прибытия на деоккупированную территорию, их призывают причаливать только туда.

Во время эвакуации необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

11 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. После этого Россия начала регулярно наносить удары по городу, убивая мирных жителей. В результате очередной атаки 3 декабря Херсон остался без электричества, которое подали в город 26 ноября.

В ОК Юг говорили, что после отступления из Херсона оккупанты начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области. 1 декабря в Генштабе сообщили, что россияне выводят свои войска из отдельных оккупированных населенных пунктов региона: эти силы они рассредоточили в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки — Голая Пристань.

https://www.youtube.com/watch?v=l5EnlmfHv7w
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Эвакуация Херсон Херсонская область Река Днепр Война России против Украины

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