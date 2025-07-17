На Херсонщине россияне атаковали авто скорой помощи, двое врачей в состоянии средней тяжести

Войска страны-агрессора РФ атаковали машину скорой помощи с дрона (Фото: Прокудин Александр / Telegram)

Российские захватчики атаковали с дрона машину экстренной медицинской помощи, которая направлялась на вызов в поселок Зимовник Херсонской области.

Об этом в четверг, 17 июля, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты атаковали «скорую» около 13:50

«Пострадали двое медиков — 49-летний фельдшер и 65-летний парамедик. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы», — сообщил Прокудин.

Реклама

Сейчас они находятся в больнице, их состояние — средней тяжести.

Ранее в июле россияне хвастались кадрами, как намеренно наводят дроны на украинских спасателей.