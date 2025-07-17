На Херсонщине россияне атаковали авто скорой помощи, двое врачей в состоянии средней тяжести

17 июля, 15:46
Поделиться:
Войска страны-агрессора РФ атаковали машину скорой помощи с дрона (Фото: Прокудин Александр / Telegram)

Войска страны-агрессора РФ атаковали машину скорой помощи с дрона (Фото: Прокудин Александр / Telegram)

Российские захватчики атаковали с дрона машину экстренной медицинской помощи, которая направлялась на вызов в поселок Зимовник Херсонской области.

Об этом в четверг, 17 июля, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты атаковали «скорую» около 13:50

«Пострадали двое медиков — 49-летний фельдшер и 65-летний парамедик. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы», — сообщил Прокудин.

Реклама

Сейчас они находятся в больнице, их состояние — средней тяжести.

Ранее в июле россияне хвастались кадрами, как намеренно наводят дроны на украинских спасателей.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Херсонская область Дроны Скорая помощь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies