Состояние тяжелое. В Херсонской области двух детей госпитализировали из-за взрыва неизвестного предмета на площадке

3 июня, 01:46
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

В селе Загоряновка Херсонской области двое детей получили тяжелые ранения в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Детям было 10 и 13 лет.

«В Загоряновке из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей. У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. Младший, 10-летний, получил ранение живота. Трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики", — рассказал Прокудин.

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По его словам главы ОВА, детей доставили в больницу.

«Их состояние довольно тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь. Старшего мальчика оперируют», — сообщил Прокудин.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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