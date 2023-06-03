Состояние тяжелое. В Херсонской области двух детей госпитализировали из-за взрыва неизвестного предмета на площадке 3 июня, 01:46 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

В селе Загоряновка Херсонской области двое детей получили тяжелые ранения в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



Детям было 10 и 13 лет.

«В Загоряновке из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей. У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. Младший, 10-летний, получил ранение живота. Трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики", — рассказал Прокудин.

Видео дня

По его словам главы ОВА, детей доставили в больницу.

«Их состояние довольно тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь. Старшего мальчика оперируют», — сообщил Прокудин.