В Херсонской и Николаевской областях все еще подтоплены около 30 населенных пунктов 17 июня, 12:30 Сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия подтоплений от подрыва Каховской ГЭС (Фото:ГСЧС)

В Херсонской области в результате подрыва российской армией Каховской ГЭС остаются подтопленными 28 населенных пунктов — из них 17 на оккупированной территории. В то же время в Николаевской области до сих пор подтоплены еще 35 зданий.

О ситуации по состоянию на утро субботы, 17 июня, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Так в Херсонской области наблюдается постепенное снижение уровня воды, сейчас уровень реки составляет 1,09 метра. Подтопленными остаются 11 населенных пунктов (1509 домов) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

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В Николаевской области подтопленными остаются 35 зданий, а также огороды, колодцы, подвалы на территориях частных домохозяйств в Баштанском районе.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия подтопления и откачивать воду из домов.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

В результате подрыва россиянами дамбы есть погибшие и раненые.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Президент Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.