На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из артиллерии и били из вертолетов — Генштаб

29 июля, 07:24
На Харьковском направлении оккупанты активно применяли артиллерию (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении оккупанты активно применяли артиллерию (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты активно применяли артиллерию, а также наносили удар парой вертолетов Ми-8.

Об этом сообщает Генштаб.

Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Харьков, Родное, Уды, Дементиевка, Слатино, Протопоповка, Новое, Золочев, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Безруки, Борщева, Старый Салтов и Коробочки. Пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.

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На Славянском направлении оккупанты вели огонь в районах Курульки, Дубровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушувахи, Вернополья и Мосьпанового.

Боевой, численный состав и характер действий вражеской группировки, а также ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях — без существенных изменений. На последнем из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты вели огонь в районах Песков Черниговской области и Журавки Сумской области. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования позиций.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Вертолеты Артиллерия Война России против Украины

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