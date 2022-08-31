Оккупанты активно ведут огонь из артиллерии и РСЗО на Харьковском и Славянском направлениях — Генштаб 31 августа, 08:00 Оккупанты активно обстреливают населенные пункты на Харьковском и Славянском направлениях (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты активно вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, обстрелы зафиксировали в районе населенных пунктов Дуванка, Клиново, Сосновка, Дементиевка, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Большие Проходы, Циркуны, Петровка, Старый Салтов, Победа, Шестаково, Норцовка и Шевелевка.

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На Славянском направлении из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня были обстреляны районы Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья.

Вражеская авиация нанесла удар неподалеку от Вернополья.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Зафиксированы минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области, а также Дмитровка и Кондратовка Сумской области.



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