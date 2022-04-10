В Харьковской области в результате вражеских обстрелов погибли десять гражданских, среди них ребенок — глава ОВА

10 апреля, 22:13
Цей матеріал також доступний українською
Мужчина проходит мимо школы, которая пострадала в результате боев в Харькове (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Мужчина проходит мимо школы, которая пострадала в результате боев в Харькове (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Поддержи НВ

В результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали 11 человек, 10 погибли.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. На сегодня известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них — 1 ребенок», — написал Синегубов.

Видео дня

Он также отметил, что горячей точкой остается Изюм.

«Там у нашей армии успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держат позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области», — говорится в сообщении.

Синегубов также подчеркнул, что массовая эвакуация населения проводится из Лозовой и Барвенково. На сегодняшний день оснований для массовой эвакуации жителей города Харькова нет.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X