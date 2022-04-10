В Харьковской области в результате вражеских обстрелов погибли десять гражданских, среди них ребенок — глава ОВА 10 апреля, 22:13 Цей матеріал також доступний українською Мужчина проходит мимо школы, которая пострадала в результате боев в Харькове (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали 11 человек, 10 погибли.

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Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. На сегодня известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них — 1 ребенок», — написал Синегубов.

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Он также отметил, что горячей точкой остается Изюм.



«Там у нашей армии успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держат позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области», — говорится в сообщении.



Синегубов также подчеркнул, что массовая эвакуация населения проводится из Лозовой и Барвенково. На сегодняшний день оснований для массовой эвакуации жителей города Харькова нет.

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