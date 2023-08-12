На Харьковщине в результате утреннего обстрела россиян погибла пенсионерка
Россияне обстреляли Купянск-Узловой (Фото:Национальная полиция)
Российские войска рано утром в субботу, 12 августа, обстреляли пгт Купянск-Узловой Харьковской области — погибла 73-летняя женщина.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Враг обстрелял населенный пункт около 5:10 утра. Обстрелом поврежден жилой дом. Погибла 73-летняя женщина, которая находилась на улице возле своего дома, сообщили в Нацполиции.
Сейчас на Харьковщине из населенных пунктов, расположенных непосредственно у линии фронта в Купянском районе, продолжается обязательная эвакуация гражданских.