На Харьковщине в результате утреннего обстрела россиян погибла пенсионерка

12 августа, 10:50
Поделиться:
Россияне обстреляли Купянск-Узловой (Фото:Национальная полиция)

Россияне обстреляли Купянск-Узловой (Фото:Национальная полиция)

Российские войска рано утром в субботу, 12 августа, обстреляли пгт Купянск-Узловой Харьковской области — погибла 73-летняя женщина.

Читайте также:

Украинские военные на линии фронта неподалеку от Купянска (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova) Россиянам удалось выполнить программу минимум на Купянском направлении — Дикий

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Враг обстрелял населенный пункт около 5:10 утра. Обстрелом поврежден жилой дом. Погибла 73-летняя женщина, которая находилась на улице возле своего дома, сообщили в Нацполиции.

Видео дня

Сейчас на Харьковщине из населенных пунктов, расположенных непосредственно у линии фронта в Купянском районе, продолжается обязательная эвакуация гражданских.

Читайте также:
Оккупанты активизировали штурмы. Харьковская ОГА предполагает, что из Купянского района могут эвакуировать до 12 тысяч человек

Национальная полиция
Национальная полиция
Национальная полиция
Национальная полиция
Национальная полиция
Редактор: София Лазарова

Теги:   Харьковская область Купянск Война России против Украины Купянск-Узловой

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X